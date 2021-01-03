2020-й стал годом провокаций. Самолеты и боевые корабли НАТО и Соединенных Штатов регулярно появлялись у российских рубежей, вынуждая РФ отправлять на перехват свои истребители, а также задействовать военные суда. Но при всем этом Россия продемонстрировала не только Североатлантическому блоку, но и всему миру, что ее мощь возросла и постепенно обходит по силе даже Советский Союз.

Военный аналитик Виктор Баранец рассказал о том, что РФ добилась успехов не только в создании новых видов вооружений. Помимо этого, она закрепилась в Сирии, где продемонстрировала свое превосходство перед Турцией и Соединенными Штатами. Также Россия стала главным творцом мира в Нагорном Карабахе, где теперь располагаются миротворческие силы РФ.

Эксперт также напомнил, что на провокации Россия всегда давала жесткий отпор. Так, американский эсминец «Джон Маккейн» был выдворен из российских территориальных вод БПК «Адмирал Виноградов», что очень возмутило США, борющихся за «свободное плавание». Неоднократно ВМФ РФ приходилось реагировать жестко и на провокационные действия НАТО в Черном море.