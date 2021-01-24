Акты агрессии участников несанкционированных митингов, направленные против силовиков и автомобилей со спецсигналами, недопустимы, заявила представитель Управделами главы государства Елена Крылова. Так она прокомментировала инцидент, возникший на Трубной площади столицы.

По словам Крыловой, тот автомобиль не принадлежал Управделами, однако действия митингующих являются недопустимыми и страшными. В распоряжении ведомства имеется три автопарка, которые в период распространения коронавирусной инфекции используются для доставки врачей на дом к больным, поэтому тоже могут попасть в подобную ситуацию.

Крылова порекомендовала водителям выбирать маршруты таким образом, чтобы избегать инцидентов с участниками незаконных акций.

Напомним, что за организацию митингов сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом, были оштрафованы и арестованы за административные нарушения.