Украинские вооруженные силы «лягут», если попробуют спровоцировать боевой конфликт с Россией, заявил один из жителей Кривого Рога, позвонивший на один из телеканалов. Он предостерег власти своей страны от любых попыток воевать с РФ.

Мужчина также предупредил, что простые жители и украинские чиновники должны прекратить делать агрессивные заявления в отношении России. По его словам, даже Соединенные Штаты и государства НАТО не позволяют себе подобных высказываний и уж тем более не рискуют ввязываться в войну с Россией. Потому что прекрасно понимают, чем закончатся подобные боевые действия.

Телезритель напомнил, что у Киева нет денег даже на то, чтобы модернизировать армию и привести ее в боеспособное состояние. Поэтому в вооруженном столкновении с РФ украинские ВС «Лягут – и все», коротко предсказал мужчина возможный исход войны.

Ранее практически о том же говорил военный обозреватель Михаил Погребинский. Он отметил, что если Киев попытается начать масштабное наступление на Донбасс, Россия просто разгромит ВСУ.