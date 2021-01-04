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В интернете появилось видео, на котором бравые украинские военнослужащие идут маршем и исполняют «строевую песню». Прислушавшись к ее словам, можно сквозь большое количество мата услышать также, как бойцы намереваются «освобождать Кубань и Крым от москалей».

Когда состоялся этот марш, неизвестно. «Строевая песня» украинских военных уже неоднократно мелькала в интернете. Ее неоднократно пели бойцы добровольческого полка «Азов» (организация, запрещенная на территории России), которые известны своими радикалистскими взглядами.

Эксперты отмечают, что видео с такими маршами и песнями – это все, на что способна Украина в своей так называемой борьбе с Россией. Они назвали участников шествия «клоунами» и заявили, что поддержку в Краснодаре, Севастополе и других российских городах эти крикуны никогда бы не получили.

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