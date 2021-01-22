читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В рамках недавнего телеэфира на канале «Наш» житель Украины решил пожаловаться на то, что крымским жителям выплачивают гораздо большие суммы после выхода на пенсию.

Согласно словам мужчины, представившегося как Михаил и проживающего в Харьковской области, в Крыму находится его брат. Как оказалось, его пенсия в 8 раз больше. При этом он платит за услуги ЖКХ во много раз меньше. Он добавил, что крымчане могут также рассчитывать на материнский капитал.

Михаил считает, что Украине следует покинуть зону влияния Соединенных Штатов и начать «прислушиваться к Востоку». Украинец заявил, что у него есть родственники и в других частях РФ, поэтому он знает, что даже в отдаленных деревнях уровень медицины и соцподдержки намного лучше, чем у него на родине.

Вам может понравиться

Стали известны регионы России с наибольшей смертностью от коронавируса

По итогам исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученных на основании данных…
  • Анна
  • 20.01.2021
  • читать 1 минуту

NI: Сможет ли будущий флот ВМФ плавать без моряков?

Каково проектировать корабль без экипажа? Ни жилых помещений, ни камбузов, ни туалетов.…

В России в 2020 году заметно вырос спрос на коммерческую площадь

В 2020 году россияне начали массово скупать коммерческую площадь. Так, спрос на…
  • Анна
  • 20.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой дождь, до 0 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 22 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 22 января – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 22 января – ясно, до 1 °C |