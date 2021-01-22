В рамках недавнего телеэфира на канале «Наш» житель Украины решил пожаловаться на то, что крымским жителям выплачивают гораздо большие суммы после выхода на пенсию.

Согласно словам мужчины, представившегося как Михаил и проживающего в Харьковской области, в Крыму находится его брат. Как оказалось, его пенсия в 8 раз больше. При этом он платит за услуги ЖКХ во много раз меньше. Он добавил, что крымчане могут также рассчитывать на материнский капитал.

Михаил считает, что Украине следует покинуть зону влияния Соединенных Штатов и начать «прислушиваться к Востоку». Украинец заявил, что у него есть родственники и в других частях РФ, поэтому он знает, что даже в отдаленных деревнях уровень медицины и соцподдержки намного лучше, чем у него на родине.