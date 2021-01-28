К лету 2021 года ударный беспилотный аппарат «Охотник» перебросят в Сирию для проведения испытаний в реальной боевой обстановке, сообщают эксперты издания Avia.Pro. Они уточняют, что тяжелый дрон успешно справился с тестами на российском полигоне Ашулук и теперь готов для выполнения более серьезных операций.

Авторы считают, что «Охотник» отправят в провинцию Идлиб, где для него всегда найдется работа. В качестве перехватчика его вряд ли будут тестировать, однако дрон отлично подойдет для выявления и уничтожения позиций джихадистов.

В настоящий момент какие-либо официальные подтверждения испытаний «Охотника» на территории Сирии отсутствуют. Но эксперты считают это само собой разумеющимся, так как практически вся новейшая боевая техника, включая танки Т-14 «Армата», истребители пятого поколения Су-57, тестируется в САР, демонстрируя свои возможности в реальных сражениях, а не на учебных полигонах.