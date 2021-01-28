читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

К лету 2021 года ударный беспилотный аппарат «Охотник» перебросят в Сирию для проведения испытаний в реальной боевой обстановке, сообщают эксперты издания Avia.Pro. Они уточняют, что тяжелый дрон успешно справился с тестами на российском полигоне Ашулук и теперь готов для выполнения более серьезных операций.

Авторы считают, что «Охотник» отправят в провинцию Идлиб, где для него всегда найдется работа. В качестве перехватчика его вряд ли будут тестировать, однако дрон отлично подойдет для выявления и уничтожения позиций джихадистов.

В настоящий момент какие-либо официальные подтверждения испытаний «Охотника» на территории Сирии отсутствуют. Но эксперты считают это само собой разумеющимся, так как практически вся новейшая боевая техника, включая танки Т-14 «Армата», истребители пятого поколения Су-57, тестируется в САР, демонстрируя свои возможности в реальных сражениях, а не на учебных полигонах.

Вам может понравиться

Военный эксперт рассказал о негативном влиянии трансгендеров на боеспособность ВС США

Трансгендеры, которые согласно указу нового президента США Джо Байдена, вновь будут служить…

В Ленобласти годовалая девочка отравилась наркотиком метадоном

В управлении МВД по Ленобласти сообщили, что в Никольском годовалая девочка была…

Российский беспилотник “Орион” нанес ракетный удар по крупнейшей сирийской нефтебазе

Самая крупная нефтебаза Сирии подверглась в воскресенье мощному ракетному удару, сообщает портал…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 28 января – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до 4 °C |