Специалисты в ходе наблюдений заметили у змей неизвестный ранее способ передвижения.

Так, обнаружилось, что древесные змеи могут без труда взбираться по гладким цилиндрам. Осуществляют они это при помощи особого положения тела, которое похоже на закинутую петлю. Такой способ получил название «лассо». Как указывается, благодаря этому змею могут добраться до добычи, которая иным способом была бы им недоступна. Кроме того, этот способ делает понятным, как змеи забираются на столбы электропередач, из-за чего зачастую происходит отключение электроэнергии.

«Лассо» стало пятым способом передвижения змей, который известен людям. Ранее было известно о прямолинейном, поперечном волнообразном, боковом и гармоничном движении. Выявлен способ “лассо” был на съёмках на видео птиц и мест их гнездований.