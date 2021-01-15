Специалисты из Англии выяснили, что после того, как человек переболел коронавирусом и вылечился, он всё ещё способен являться разносчиком заболевания.

Как отмечается, переболевший коронавирусом человек приобретает иммунитет, который в течение некоторого времени защищает от повторного инфицирования. Было выяснено, что этот эффект сохраняется как минимум пять месяцев, что означает, что те люди, которые переболели весной 2020 года, уже вновь уязвимы для вируса.

При этом, даже если у человека имеются антитела к коронавирусу, и сам он защищён от заражения, по первоначальным данным исследования было выявлено, что у некоторых людей сохраняется большое количество вируса, которое они способны передать окружающим.

В итоге специалисты рекомендуют даже переболевшим коронавирусом людям не пренебрегать мерами предосторожности.