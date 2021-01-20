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Специалисты из Китая выяснили, что человек может повторно заразиться коронавирусом, даже если у него имеются антитела.

В ходе исследования повторное заражение коронавирусом было выявлено у шести человек среди 273-х, находившихся под наблюдением. Указывается, что между выздоровлением от инфекции и повторным заражением прошло от 19 до 57 суток, что говорит о том, что между двумя заражениями может пройти достаточно короткий период восстановления.

Кроме того, отмечается, что повторное заражение было вызвано иным вариантом коронавируса, у которого отличалась генетическая структура. Среди вновь заразившихся пациентов были как те, у кого иммунитет недостаточно восстановился после первой болезни, так и те, кто имел антитела.

Таким образом, было сделано предположение, что на повторное заражение повлиял недостаток Т-клеток, и они могут быть даже важнее наличия антител.

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