Учёные из Колумбии рассказали об опасности, которую несут так называемые «кокаиновые» бегемоты.

Как сообщается, в 1980-х годах наркобарон Пабло Эскобара завёз в свой частный зоопарк бегемотов из Африки. После его смерти четыре бегемота остались в пруду у поместья, при этом за ними не было какого-либо присмотра. В итоге это привело к бесконтрольному размножению бегемотов, которых сейчас насчитывается около 80-100 особей.

Специалисты заявил, что из-за того, что у этих бегемотов нет естественных врагов, а климат является для них весьма подходящим, к 2040 году популяция может вырасти до 1500 особей. После этого их распространение уже не удастся контролировать.

Указывается, что бегемоты весьма вредят местной экосистеме, так как их навоз приводит к росту концентрации фосфатов и азота, кроме того, животные способны разносить опасные для человека заболевания.