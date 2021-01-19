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Исследователи узнали, что способность к изучению иностранных языков во многом зависит от генетики.

Как выяснили учёные, одним из языковых генов является участок седьмой хромосомы FOXP2. Отмечается, что этот ген весьма важен для всего обучения – он влияет на рабочую память, благодаря которой, пока человек работает с информацией, она хранится в его уме.

Также на способность к иностранным языкам влияет белое вещество головного мозга и его связи. В ходе эксперимента было выяснено, что во время изучения иностранных языков уже с первого же занятия изменяется структура белого вещества. В изначальное состояние она возвращается лишь спустя несколько дней.

А изучение тоновых языков проще даётся людям, у которых есть особая вариация гена ASPM. Кроме того, было обнаружено, что по ДНК человека можно вычислить, на каком языке он говорит.

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