Исследователи узнали, что способность к изучению иностранных языков во многом зависит от генетики.

Как выяснили учёные, одним из языковых генов является участок седьмой хромосомы FOXP2. Отмечается, что этот ген весьма важен для всего обучения – он влияет на рабочую память, благодаря которой, пока человек работает с информацией, она хранится в его уме.

Также на способность к иностранным языкам влияет белое вещество головного мозга и его связи. В ходе эксперимента было выяснено, что во время изучения иностранных языков уже с первого же занятия изменяется структура белого вещества. В изначальное состояние она возвращается лишь спустя несколько дней.

А изучение тоновых языков проще даётся людям, у которых есть особая вариация гена ASPM. Кроме того, было обнаружено, что по ДНК человека можно вычислить, на каком языке он говорит.