Специалисты австралийского Института исследования сердца сообщили об опасности апноэ.

Апноэ является остановкой дыхательных движений. Такое состояние может возникать, к примеру, при чрезмерной вентиляции лёгких, в результате чего происходит обеднение крови углекислотой. Выделяется апноэ во сне, длящееся обычно около 20-30 секунд, но в тяжёлых случаях оно может длиться и 2-3 минуты.

Апноэ во сне приводит к росту уровня адреналина. Это может привести к риску развития заболеваний, связанных с сердцем – сердечной недостаточности, ишемическим болезням сердца, и так далее. Кроме того, рост адреналина повышает артериальное давление.

Также люди, страдающие от умеренных и тяжёлых апноэ во сне, имеют повышенный риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет или депрессия. У них снижается память и концентрация, появляются головные боли, также может появиться эректильная дисфункция.