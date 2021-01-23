Британские дерматологи рассказали о трёх признаках, указывающих на коронавирус, которые проявляются на коже.

Так, на коронавирус может указать появившаяся по всему телу сыпь. У части пациентов были выявлены высыпания, похожие на крапивницу или ветрянку. Кроме того, у некоторых людей появились волдыри. Эта сыпь могла продержаться как всего лишь несколько дней, так и не одну неделю, кроме того, она иногда сопровождалась зудом.

Также у некоторых пациентов было замечено кожное проявление, внешне напоминающее обморожение. Оно возникало на руках или ногах, и представляло собой болезненные шишки красного или сиреневого цвета. Верхний слой кожи при этом может отслаиваться.

Кроме того, на коронавирус могут указать слишком сухие «чешуйчатые» губы. Такое состояние губ может привести к появлению мелких трещин. Такой признак, как отметили специалисты, появляется уже ближе к выздоровлению.