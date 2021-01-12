Специалисты из Великобритании сумели установить генетические изменения, из-за которых появился коронавирус SARS-Co-2.

Обнаруженные генетические адаптации, как было установлено, были аналогичны тем, из-за которых в 2003 году произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS). Таким образом, учёные допускают возможность существования одного механизма, из-за которого вирусы из этой группы мутируют и становятся способны заражать не только животных, но и людей.

Было проведено сравнение коронавируса и вируса RaTG13, который схож с SARS-CoV-2 на 96%. В эксперименте были поменяны области S-белка, благодаря которым вирусы проникают в организм человека. Выяснилось, что коронавирус с шипами с областями RaTG13, с рецепторами человека связывается весьма не эффективно, а RaTG13 с областями SARS-CoV-2 эффективности не теряет.

Также указывается, что коронавирус не связывается с рецепторами летучих мышей. Это, как заявили учёные, указывает на наличие промежуточного хозяина.