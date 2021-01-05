Американские исследователи выяснили, что некоторые продукты способны продлить жизнь человека.

Как сообщается, речь идёт о растительных продуктах. В особенности отмечаются крестоцветные овощи, брокколи, брюссельская и цветная капуста, мангольд, брюква, репа и васаби. Как указывается, все эти перечисленные овощи обладают весьма многими полезными свойствами, и долголетие лишь одно из них.

Так, употребление этих овощей помогает понизить риск появления и развития онкологии, а также уменьшает риск наступления ранней смерти. Кроме того, эти продукты помогают работе естественной системы детоксикации организма.

Но, как подчёркивают специалисты, для достижения всех этих эффектов необходимо регулярно и часто употреблять эти продукты – пять раз в день.