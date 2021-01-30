Специалисты указали на неожиданный признак, который может сигнализировать о развитии рака лёгких. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на международный Фонд рака лёгких.

Как сообщается, этим признаком является беспричинное изменение голоса – к примеру, охриплость или слабость. По словам учёных, голос может стать хриплым из-за опухоли, которая оказывает давление на гортанный нерв. Это, в свою очередь, может спровоцировать ослабление нерва и даже паралич голосовой связки.

Также указывается, что при изменении в голосе чаще выявляется рак правого лёгкого, нежели левого. При этом данный признак не является широко распространённым – к примеру, в Великобритании только 1% пациентов с раком лёгких сообщили об изменениях в голосе. В любом случае, специалисты советуют обратиться к врачу для обследования при выявлении подобных признаков.