Специалисты из Университета Макмастера создали новую форму лабораторного мяса.

Как отмечается, в настоящее время имеется уже достаточно много замен натуральному мясу, но многие из них весьма отличаются как по вкусу, так и по текстуре. Кроме того, обычно такое мясо имеет высокую стоимость.

В новом способе создания мяса было предложено складывать тонкие листы культивируемых клеток мышц и жира. Эти листы живых клеток, как указывается, тоже выращивают в лаборатории, а затем концентрируют на пластинах для роста. В итоге при складывании таких листов можно получить кусок любой толщины, который можно насытить жиром. К примеру, было создано мясо с 5% жира от общей массы, и с 35%.

Процесс синтеза листов длится около четырёх дней, еще несколько часов нужно на самосборку. Учёные также создали образец мяса из клеток кролика, и отметили, что на ощупь и вкус оно было как обычное мясо.