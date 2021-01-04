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Американские специалисты нашли зависимость между долголетием мужчин и временем суток для занятия сексом.

Так, в исследовании приняли участие 2600 мужчин в возрасте 65-87 лет. В ходе опроса было выявлено, что мужчины, имеющие половую близость как минимум пять раз каждый месяц – а это около 75%, – делает это в утреннее время. При этом 97% среди этих мужчин находятся в возрасте 80-87 лет.

Согласно заявлению специалистов, секс именно утром является полезнее, так как предотвращает развитие таких заболеваний, как неврозы, головные боли, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, утренний секс способствует нормализации давления.

Отмечается также, что утренний секс можно сравнить с утренней же гимнастикой. Для пожилых людей при этом вечерняя гимнастика может оказать негативное влияние на здоровье.

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