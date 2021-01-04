Группа учёных из России и Великобритании выявила «ген морозоустойчивости».

Как сообщается, в Якутию в 60-е годы XX века были завезены коровы из Англии. На их родине не было экстремально низких температур, как в Якутии, однако они сумели приспособиться к новым условиям, и учёных это заинтересовало. Для поиска животных с необходимыми генами сначала были выбраны коровы, температура тела которых не колебалась на 30-градусном морозе. Для поиска использовали специальные датчики.

В ходе исследований были выявлены животные с генами на холодоустойчивость, способные легко перенести морозы до 50-60 градусов. В дальнейшем специалисты планируют увеличить поголовье животных, имеющих этот ген и максимально развить его.