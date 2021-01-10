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Китайские специалисты рассказали о феномене исцеляющей музыки, которую прослушивают для того, чтобы перебороть стресс и достичь умиротворения.

Отмечается, что обычно под музыкой, оказывающей подобное благотворное влияние, подразумеваются произведения классических композиторов– Моцарта, База и Бетховена. Но, как заявил глава Исследовательского центра арт-терапии и психического здоровья Уханьского научно-технического университета Чжан Юн, подобный эффект способны оказать и другие мелодии.

Так, сейчас весьма часто используют мелодии, содержащих различные звуки природы. К примеру, это может быть шум волн, шелест листьев, треск огня. Как указывается, эти мелодии имеют достаточно сильный медитативный и гипнотический эффект.

Кроме того, как Юн заявил, даже произведения композиторов оказывают на людей разные эффекты. В зависимости от таких факторов, как ритм, тональность, тембр, классическая музыка может успокоить или, наоборот, привести в возбуждённое состояние, а также регулировать сердцебиение и даже понижать давление.

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