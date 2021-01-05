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Употребление красного мяса – это вредная пищевая привычка, из-за которой развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы. Такой вывод сделали американские гастроэнтерологи, которые провели исследование с привлечением более 43 тысяч мужчин в возрасте 55 и более лет.

Ученые заявили, что до проведения эксперимента ни у одного из мужчин не отмечалось наличие заболеваний сердца.

По словам гастроэнтерологов, результаты исследования показывают, что употребление более 70 граммов красного мяса может вызвать не только появление проблем с сердцем, но еще и преждевременный летальный исход. Поэтому необходимо либо сократить содержание мясных блюд в своем рационе до указанной дозы либо вообще исключить их, заменив молоком и изделиями из него, а также цельнозерновыми продуктами.

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