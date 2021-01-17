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Международная группа ученых взялась решить вечный спор на тему интеллектуальных способностей собак и кошек. Эксперты взяли в качестве исходных данных индекс энцефализации EQ, который представляет собой меру размера мозга животного по отношению к массе его тела. И по этому показателю победу уверенно одержали еноты, оказавшиеся самыми умными.

Впрочем, это известие совсем не расстроило собачников, так как у их любимцев индекс энцефализации оказался более чем вдвое больше, чем у кошек – 530 миллионов нейронов против 250. Это исследование показало, что собаки все же значительно умнее, но спор на его результатах совсем не закончился.

В него вступила немецкая исследовательница Урсула Дике, которая заявила – EQ имеет большое значение, однако показателем ума является не этот, а совсем другой показатель – плотность нейронов на 1 мм квадратный коры мозга животного. И по нему кошки во много раз превосходят собак.

Позже канадские исследователи заявили, что у кошек гораздо лучше кратковременная память. Также они хорошо запоминают, что именно делали в той или иной ситуации, и способны к анализу событий. По мнению ученых, именно кошки 20 миллионов лет назад существенно превосходили предков современных собак, из-за чего многие из них не дожили до нынешних времен.

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