Ученые теперь уже официально отдали динозаврам статус самых опасных животных за всю историю нашей планеты. Несмотря на то, что эти ящеры вымерли около 230 миллионов лет назад, они продолжают наводить страх на человечество и будоражить его фантазию.

Палеонтологи рассказали, почему динозавры были столь опасными существами. Хищные виды этих животных поражали не только своей кровожадностью, но и размеры. Так, самыми крупными среди них считаются 16-метровый спинозавр и 13-метровый тирранозвар. Вес последнего мог достигать 9 тонн.

Не менее опасными были и травоядные виды динозавров. Да, они не употребляли в пищу мясо и были относительно безопасными для людей в плане охоты. Однако вес самого крупного из известных ящеров – титанозавра, составлял около 70 тонн. Поэтому он вполне мог убить человека случайным ударом хвоста либо просто растоптать его.

Помимо размеров и веса, динозавры отличались от других живых существ своими уникальными зубами. У хищников, к примеру, на них были специальные зазубрины, которые позволяли быстро перемалывать любую пищу, а также обеспечивали защиту от повреждений.