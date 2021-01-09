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Крокодилы сразу «обнаружили» ту конструкцию тела, которая полностью их устраивает в любом климате и в любых условиях, поэтому они практически не изменились еще со времен динозавров.

Такой вывод сделали ученые Бристольского университета, которые одновременно с этим объяснили основы теории так называемой «прерывистой эволюции». По словам экспертов, единственное, что может изменяться у крокодилов – это размеры. Чем теплее климат, тем больше они становятся.

В остальным же и форма их тела, и другие параметры являются универсальными. Если другие живые существа со временем адаптировались к новым условиям окружающей среды и поэтому меняли внешне, то крокодилам для выживания вполне достаточно того, что у них уже есть. Поэтому они эволюционируют крайне медленно.

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  • Анна
  • 08.01.2021
  • читать 1 минуту
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