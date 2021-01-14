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Лгуны неосознанно копируют язык тела человека, которого они пытаются обмануть, но это не манипуляция, заявила исследовательница Софи ван дер Зи, представляющая голландский Университет Эразма.

Она пояснила, что человек, который лжет, может перестраивать свое поведение таким образом, как будто он говорит правду. Однако назвать это какими-то манипулятивными действиями нельзя, так как обманщик совершенно не понимает, что он делает.

Ученые намереваются использовать это открытие для создания новых тестов, направленных на выявление обмана.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, эксперты провели интересное исследование с привлечением 350 студентов. Им была поставлена задача в короткие сроки решить достаточно сложную головоломку. При этом испытуемых спровоцировали на жульничество, оставив решение задачи в помещении.

После этого ученые начали выяснять у студентов, воспользовались ли они готовым решением. Одновременно с этим осуществлялась запись движений запястий, груди и головы испытуемых. Выяснилось, что те, кто говорил правду, вели себя совершенно естественно. Члены другой группы, которые сжульничали, пытались солгать и выкрутиться, но при этом они повторяли движения собеседников.

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