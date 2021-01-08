Погода может сильно влиять на настроение, увеличивая желание провести время на природе, или уменьшая его. Желание работать тоже может меняться в зависимости от картинки за окном. В ранее проводившихся исследованиях уже изучалось, как погода влияет на общее настроение и энергию людей, но вот о влиянии на профессиональную среду говорилось мало.

На это обратили внимание исследователи университета Люнебурга, которые изучили, как погода по утрам влияет на самочувствие людей в рабочей атмосфере. Свои результаты они представили в журнале Applied Psychology.

«Идея такого исследования возникла внезапно, когда мы встретились командой в плохую погоду», – рассказывает Лаура Венц, одна из авторов исследования. «Все были никакими, обсуждали погоду. Обычно мы изучаем другие рабочие факторы и их влияние на продуктивность. Но в тот день родилась идея рассмотреть с этой точки зрения погоду».

Главной идеей была проверка гипотезы о том, что погода с утра может повлиять на настроение сотрудников и их благополучие в течение дня. Группа надеется, что данная работа спровоцирует более широкие исследования, которое помогут понять, как окружающая среда влияет на поведение людей в рабочей сфере.

Для проверки гипотезы было смоделировано дневниковое исследование. Сотрудники дважды в день проходили опросы в рамках рабочей недели. Один утро и один вечером. Для отображения текущей погоды участнику нужно было просто выбрать подходящую иллюстрацию.

«Участники выбирали значок, который был близок к текущей погоде. После работы проводился опрос, в рамках которого оценивалось их самочувствие. Это позволило связать погоду по утрам с показателями за текущий день по благополучию», – рассказывает Венц.

Для проведения исследования был выбран апрель, который отличается в Германии переменчивой погодой. В исследование были включены 115 сотрудников, которые в общей сложности предоставили данные за 457 рабочих дней.

Интересно, что собранные данные продемонстрировали связь между утренней погодой и позитивным самочувствием, но не отрицательным. Чем лучше была утренняя погода, тем удовлетвореннее и бодрее были сотрудники. Плохая погода коррелировала с утомляемостью и неудовлетворенностью. Однако такие показатели как выгорание и стресс не были связаны с погодой.

«Результаты стали для нас удивительными. Мы думали, что будет более четкая связь в отрицательной графе», – рассказывает Венц. «Управлять погодой невозможно, но важно учитывать подобные аспекты с точки зрения влияния на благополучие сотрудников».

Результаты помогают понять, как факторы окружающей среды могут влиять на благополучие людей на работе. В конечном итоге могут быть разработаны инициативы по улучшению самочувствия сотрудников.

«В дальнейшем мы планируем разобраться, какие механизмы лежат в основе этой связи», – отмечает Венц. «Например, поведение сотрудников может меняться в хорошую погоду, что может быть использовано во благо».