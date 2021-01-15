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В 2020 году российская армия получила на вооружение «убийственные новинки», с которыми не сравнится оружие любой армии мира, заявляют военные эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики подчеркивают, что из-за коронавирусного кризиса России пришлось сократить оборонный бюджет на 10 процентов. Однако это совершенно не помешало ей отправить в войска больше трех с половиной тысяч новинок, которые впечатляют даже самых опытных экспертов.

Особо выделяются среди них гиперзвуковые ракеты «Циркон», аналогов которым сейчас нет ни в одной стране мира. Кроме того, начато серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, способных уничтожать наводные, наземные и воздушные цели, беспрерывным потоком сходят со стапелей подводные лодки класса «Борей».

Также Россией представлены подводный беспилотник «Посейдон», БМПТ «Терминатор» – этим видам техники в мире тоже нет аналогов. Но при этом они уже на испытаниях продемонстрировали свою невероятную мощь и способность вести боевые действия с любым вероятным противником.

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