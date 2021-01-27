В небе над Ливаном буквально в нескольких километрах от сирийской границы появились истребители пятого поколения F-35 ВВС Израиля, сообщает портал Avia.Pro. Отмечается, что вблизи города Тир воздушное пространство пересекли сразу пять боевых самолетов.

Эксперты сообщают, что информация вполне может быть достоверной, несмотря на то, что США запретили F-35 подходить к тем зонам, которые охраняются российскими комплексами ПВО. По мнению специалистов, как Соединенные Штаты, так и Израиль предпочитают использовать для обстрелов сирийской и иранской территорий истребители F-16 и F-15.

В то же время эксперты отмечают, что появление F-35 можно расценивать как свидетельство того, что отныне для обстрелов будут применяться именно эти боевые самолеты. Чем это закончится для США, пока неизвестно, но Пентагон должен учитывать, что если истребитель пятого поколения собьет устаревшая система С-300, которой исполнилось уже 4 десятка лет, это больно ударит по репутации хваленого самолета. Который Вашингтон намеревается продавать Европе и странам НАТО за огромные деньги.