Власти немецкой земли Мекленбург – Передняя Померания основали экологический фонд, который ставит своей целью помощь России в достройке газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили журналисты британского изданий The Financial Times. Они также подчеркнули, что данный регион ФРГ больше всего заинтересован в завершении работ по строительству, так как именно здесь находится пункт назначения трубопровода.

Журналисты отмечают, что создание фонда случилось как нельзя кстати. Ведь сейчас новый американский президент Джо Байден будет предпринимать попытки наладить отношения с Европой и ее лидером – Германией. Для того чтобы перезагрузка состоялась, ему просто необходимо считаться с мнением немцев.

Также эксперты пишут о том, что нельзя исключить влияние России на власти земли Мекленбург – Передняя Померания. Все дело в том, что ранее регион входил в состав ГДР, поэтому до сих пор прислушивается к мнению РФ, помня о холодной войне.