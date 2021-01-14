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Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов тяжело перенёс коронавирусную инфекцию и едва не умер от осложнений.

Как сообщается, о его заболевании стало известно 12 ноября, и на тот момент Ворошилов заявил, что будет лечиться в домашних условиях. Однако уже спустя два дня ему потребовалась госпитализация из-за резкого и сильного ухудшения состояния.

Так, сообщается, что у него лопнуло лёгкое, из-за чего пришлось делать прокол и выкачивать воздух. Отмечается, что «речь шла о секундах» и всё было достаточно сложно. На работу Ворошилов в итоге вернулся лишь 30 ноября.

Также сообщается, что после этого инцидента было принято решение особое внимание уделять не только лечению коронавируса, но и реабилитации после него. Об этом сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

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