Команда учёных из Нидерландов и Бельгии пришла к выводу, что коронавирус может перейти в хроническую болезнь.

Как сообщается, в ходе исследования специалисты наблюдали за пациентами, которые восстанавливались после коронавируса. При этом указывается, что пациенты перенесли инфекцию в лёгкой форме. Выяснилось, что даже если после выздоровления прошло несколько месяцев, то у человека могут проявиться осложнения.

Так, были изучены сведения о 1 837 пациентах, лечившихся амбулаторно. Осложнения после инфекции у них сохранялись ещё несколько месяцев после выздоровления. 98% сообщили о частой усталости, 90% – о слабости в мышцах. У 88% имелись проблемы со сном.

Кроме того, были и более тяжёлые последствия. 39-летняя жительница Москвы сообщила о том, что после выздоровления от коронавируса её уже четвёртый месяц рвёт через день, и она не может есть мясо, так как оно для неё ужасно пахнет.