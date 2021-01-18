На 2021 год намечены испытания модернизированного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». В настоящий момент этот тяжелый атомный корабль ремонтируется на предприятии «Севмаш».

Пресс-служба завода сообщает, что после установки корабельного оборудования и запуска сети электропитания «Адмирал Нахимов» пройдет первые испытания у причала. После этого можно будет говорить о его спуске на воду и ходовой проверке всех систем.

Известно, что помимо штатного экипажа атомного крейсера, в испытаниях будут принимать участие специальные команды, созданные на предприятие. Для этой цели они специально обучаются с дальнейшим получением соответствующих сертификатов.

Ответственный сдатчик корабля Владимир Павлов рассказал, что после модернизации «Адмирал Нахимов» станет самой мощной боевой единицей российского флота. На него будет установлено современное оборудование, которое позволит привести крейсер в соответствие с новейшими требованиями.