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Несколько СМИ сообщили о том, что Турция использовала свои новые ракетные установки TRG-230 во время военного конфликта, произошедшего в Нагорном Карабахе.

Авторы материала указывают на то, что официально Азербайджан не имеет на вооружении эти ударные комплексы, поэтому во время боевых столкновений между Баку и Ереваном их применяла Анкара. К главному преимуществу данных систем относится тот факт, что они способны поражать наземные объекты на расстоянии до 70 километров.

Ракеты используют лазерное наведение, а указание целей происходит при помощи дронов. В Турции пока никак не прокомментировали данную информацию. Судя по всему, она не хочет, чтобы мировая общественность знала об ее участии в этой войне.

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