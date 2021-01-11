Несколько СМИ сообщили о том, что Турция использовала свои новые ракетные установки TRG-230 во время военного конфликта, произошедшего в Нагорном Карабахе.

Авторы материала указывают на то, что официально Азербайджан не имеет на вооружении эти ударные комплексы, поэтому во время боевых столкновений между Баку и Ереваном их применяла Анкара. К главному преимуществу данных систем относится тот факт, что они способны поражать наземные объекты на расстоянии до 70 километров.

Ракеты используют лазерное наведение, а указание целей происходит при помощи дронов. В Турции пока никак не прокомментировали данную информацию. Судя по всему, она не хочет, чтобы мировая общественность знала об ее участии в этой войне.