На автотрассе стратегического значения М4 в Сирии появились турецкие блок-посты, которые свидетельствуют о том, что Анкара все же сумела добиться своего. Она уже несколько месяцев стремится контролировать эту автомобильную дорогу. Впрочем, российские военные эксперты считают, что наличие наблюдательных постов еще не означает контроль.

Напомним, что именно из-за трассы М4 Турция неоднократно предпринимала наступления на город Айн-Исса, которые предотвратили российские военнослужащие. Именно они остановили кровопролитие и не дали Анкаре и Дамаску понести серьезные потери в борьбе за важный стратегический населенный пункт.

По мнению военного эксперта Олега Лукьянова, расставленные на всем протяжении автодороги посты совершенно не означают, что Турция взяла трассу под свой контроль. Она лишь создает видимость этого, напоминая о своем присутствии России и Сирийским демократическим силам.