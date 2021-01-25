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В информагентстве Asia One сообщили, что в Сингапуре 3-метровый питон съел собаку прямо на глазах у ее владелицы.

Отмечается, что данный инцидент произошел 18 января. Уроженка Австралии искала своего пса – померанского шпица, которого звали Мия. Женщина сначала спросила у супруга по телефону, не взял ли он собаку на работу. Когда он дал отрицательный ответ, она отправилась на поиски питомца, пройдя вокруг жилого здания.

Вскоре австралийка увидела огромного питона, обвившегося вокруг ее пса и проглотившего голову животного. Хозяйка была шокирована увиденным, поэтому на протяжении 5 минут просто смотрела на змею. Затем она позвала на помощь охранников и живших неподалеку друзей. Позднее питона поймали спасатели.

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