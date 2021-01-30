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На украденном российском комплексе «Панцирь-С1Э» Соединенные Штаты будут отрабатывать новые технологии противодействия комплексам ПВО, уверены эксперты издания The National Interest.

По их словам, полностью исправный ПЗРК «Панцирь» российского производства позволит американским военнослужащим разыгрывать на учениях сценарии боя против средств ПВО не на муляжах или симуляторах, а на реальных системах. Таким образом будет гораздо проще представить, в чем противник превосходит ВС США.

Напомним, что ранее сообщалось, что комплекс ПВО «Панцирь», который был захвачен в Ливии, Соединенные Штаты вывезли сначала на немецкую базу Рамштайн, а затем и на территорию США. Российские эксперты заявили, что американской разведке не удастся украсть какие-то секретные технологии, так как экспортные варианты систем ПВО существенно отличаются от оригинальных.

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