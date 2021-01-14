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Актриса Тильда Суинтон в интервью журналистке модного журнала Vogue заявила, что относит себя к квирам – людям, которые не соответствуют стандартам гендерной идентичности.

По словам актрисы, она всегда чувствовала себя квиром, и всегда искала единомышленников. Она никогда не относила себя полностью к женскому полу, но и не считала мужчиной. При этой ей неоднократно приходилось играть в фильмах героев, гендер которых также неоднозначен. Также Суинтон заявила, что в её случае квир – «это про чувственность», и она искала свой цирк виров, и нашла его.

Кроме того, актриса отметила, что это теперь её мир, а она сама в одной семье с Уэсом Андерсоном, Пон Чжун Хо, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино, Линн Рэмси и Джоанной Хогг.

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