Если бы холодная война переросла в “горячую”, американскому гарнизону в Западном Берлине пришлось бы несладко, сообщает The National Interest.

Заброшенная в город, находящемся более чем в 160 километрах внутри коммунистической Восточной Германии, американская берлинская бригада, а также британские и французские гарнизоны, несомненно, были бы разбиты советскими войсками и войсками Восточной Германии. Их присутствие помогло освободить половину Берлина от коммунистического правления. Но не было секретом, что это была самоубийственная миссия.

Тем не менее, существовало уникальное американское подразделение с еще более опасной задачей: небольшой отряд спецназа вел партизанскую войну против Советов и их марионеточных армий. Это предложение стоит повторить: глубоко внутри Восточной Германии, посреди огромного советского военного аппарата и аппарата секретной полиции, небольшая группа американских военных могла попытаться взорвать российские склады снабжения и возглавить местные группы сопротивления.

Фраза «самоубийственная миссия» кажется насмешкой.

Подразделению давали много имен во времена холодной войны. Но, как ветеран отряда Джеймс Стейскал, описывает в своей книге «Спецназ в Берлине: секретные операции холодной войны элитной армии США в 1956-1990 годах», они всегда знали, во что ввязываются. «Они знали о своих шансах и об угрозе, исходящей от сил Варшавского договора, дислоцированных всего в нескольких километрах от них. Несмотря на это, никто не колебался в своем стремлении противостоять советской военной машине и сдерживать ее».

Спецназ армии США (SF) родился в 1952 году, а к 1956 году подразделения SF были переброшены в Берлин. «Сначала подразделение должно было проводить диверсионные атаки на жизненно важные цели, такие как железнодорожные сортировочные станции, мосты, военные системы управления и контроля, средства связи, объекты горюче-смазочных материалов (ГСМ), электростанции и внутренние водные пути», – пишет Стейскал.

Большинство железнодорожных целей находились на Берлинском Ауссенринге, 125-километровой железнодорожной линии, которая огибала Западный Берлин недалеко от города и была дорогой для подавляющей части советского транспорта на запад, на фронт. После того, как эти цели будут уничтожены, команды будут выполнять миссию CINCEUR по нетрадиционной войне в тылу армий Варшавского договора, так называемую миссию на стороне. Также была готова программа вооружения и направления гражданского населения в Берлин против оккупационных сил – 10 000 единиц оружия в Чрезвычайном резерве вооружений бригады хранились специально для этой цели.

Непростая задача для подразделения численностью менее сотни человек.

По иронии судьбы, миссия подразделения была несколько облегчена Берлинской стеной: она была предназначена для предотвращения побега людей из Восточной Германии, а не в Восточную Германию. Тем не менее, если бы разразилась война, Западный Берлин подвергся бы внезапному и массовому нападению советских и восточногерманских войск. Солдаты SF не успели бы получить предупреждение покинуть казармы, уйти в подполье и ускользнуть на Восток, прежде чем советский молох ринулся бы на запад.

Как будто Советской армии и КГБ было недостаточно, берлинские спецназовцы столкнулись с другим не менее грозным врагом – правительством США. ЦРУ должно было создать подпольные партизанские отряды в Восточной Европе, которые «зеленые береты» могли бы обучать и возглавлять, но шпионскому агентству не повезло с их созданием.

Более важным было явление, которое до сих пор остается проблемой – использование войск специального назначения в качестве не более чем элитной штурмовой пехоты для задач прямого действия. К 1970-м годам отряд берлинских спецназовцев все чаще просили обучать и готовить к контртеррористическим миссиям. Учитывая волну терроризма, захлестнувшую Европу в 1970-х и 1980-х годах, со стороны таких групп, как Баадер-Майнхоф, Красные бригады и Карлос Шакал, соблазн использовать военных, чтобы остановить их, был понятен. Но освобождать заложников и выживать в сельской местности Восточной Германии – несколько разные навыки.

В любом случае, Западный Берлин стал единым, когда стена рухнула в 1989 году. В августе 1990 года подразделение Берлинского спецназа было расформировано. Один из бывших солдат однажды рассказал автору книги, что у Советов есть фотографии всех членов отряда. Верно это или нет, но записи Восточной Германии, обнаруженные после объединения, показывают, что разведка не знала об этом подразделении до 1975 года.

Даже Стейскал признает, что спецназу Берлина было бы трудно выполнить свою военную миссию. Тем не менее, катались ли они на лыжах или занимались слежкой за восточногерманскими шпионами, которые проскользнули в Западный Берлин, военные могли получить удовольствие от напряженного, но увлекательного задания.

Прежде всего, берлинский спецназ находился на передовой, в самом известном очаге холодной войны, и почти никто не знал об их существовании.

Бойцы отряда передвигались по городу в штатском, неся портфели, наплечные сумки или рюкзаки, в которых находились инструменты их ремесла; все, что им нужно для выполнения задач. Они шли рядом с обычными берлинцами, зная, что их вполне можно призвать воевать на этих самых улицах. В то же время было трудно не улыбаться, потому что эти люди были среди немногих избранных солдат спецназа, которым была предоставлена ​​возможность служить в этом далеком форпосте на столь важной миссии. О славе спартанцев часто вспоминали, но не остался незамеченным и однозначный финал, постигший их в Фермопильском сражении.