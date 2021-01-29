В новом ролике телеканала «Звезда» под названием «Воины будущего» представлены боевые роботы «Уран-9», которые будут вести боевые действия без участия человека. Авторы видео сообщают, что эта техника уже прошла испытания в Сирии и продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики.

«Уран-9» — это именно боевой робот, которого конструкторы оснастили пулеметом Калашникова калибра 7,62 мм, 30-миллиметровой пушкой, а также управляемыми противотанковыми ракетами «Атака». Все это вооружение позволяет беспилотной машине уничтожать не только живую силу, но и тяжелые танки с бронетранспортерами и бронеавтомобилями потенциального противника.

Напомним, что первые испытания «Уран-9» прошли еще в 2018 году, однако тогда в них были выявлены недоработки, из-за чего роботов так и не приняли на вооружение. В 2019-м на повторных испытаниях Минобороны констатировало, что все дефекты устранены.