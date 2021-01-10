Благодаря высокой проходимости, хорошим скоростным характеристикам и мощному оружию советский танк Т-34, созданный во время Второй мировой, занял первое место в рейтинге издания The National Interest.

Авторы пояснили, что отличные эксплуатационные характеристики танка обеспечивались особенностями его конструкции. За проходимость отвечали гусеницы увеличенной ширины, позволяющие боевой машине двигаться по болоту, снегу или по бездорожью, а за защиту – крепкая наклонная броня.

Изготовление одного такого танка требовало сперва 9000 человеко-часов, но со временем этот показатель уменьшился почти втрое. Первые боевые машины обходились в 269 тысяч рублей, но к концу войны цена упала до 135 тысяч.

Соединенные Штаты в ходе второй мировой разработали танки M4 Sherman, которые обходились в 800 тысяч рублей, но проигрывали советскому Т-34 по проходимости и скорости. Поэтому эксперты отвели ему лишь вторую позицию в рейтинге. Третье место заняла боевая машина из Великобритании – Cromwell. Этот танк был надежно защищен прочной броней и практически не уступал Т-34 в скорости.

Не игнорируя всех достоинств советского танка, американские эксперты отмечают, что по удобству для экипажа его можно поставить на самое последнее место. Однако в бою ему все же не было равных.