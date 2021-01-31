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В конце февраля могут быть возобновлены съёмки шоу «Дом-2», которое было закрыто в конце 2020 года.

Согласно информации издания «Комсомольская правда», несколько сотрудников проекта, а также участников шоу, в настоящее время остались в резерве. Указывается, что их попросили быть готовыми к тому, что могут начаться съёмки, и потому не планировать поездки в конце февраля.

При этом уточняется, что даже если снимут пилотный выпуск, решение о его показе будет приниматься позже. Кроме того, на данный момент неизвестно, на каком канале будет проводить трансляция шоу в случае, если его всё же возобновят. Как указывается, это может быть телеканал «Суббота», или вовсе онлайн-площадка.

Реалити-шоу «Дом-2» транслировалось 16 лет, за это время оно неоднократно подвергалось критике. В конце концов, 18 декабря 2020 года было объявлено о его закрытии, причиной указали низкие рейтинги.

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