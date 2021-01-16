Сценарист Дерек Колстад, как стало известно, займётся разработкой нового сериала по культовой игре «Подземелья и драконы».

Как отмечается, Колстад известен своей работой над созданием франшизы «Джон Уик», которая стартовала в 2014 году с премьеры одноимённого фильма. После этого Колстад приобрёл большую популярность.

В настоящее время точно неизвестно, в чём именно будет заключаться сюжет предстоящего сериала. Как стало известно, Колстад полностью придумает идею и сюжет проекта. Предполагается, что он будет придерживаться сюжета оригинальной настолько игры, однако вариантов развития событий, как сообщается, может быть слишком много.

Также пока что отсутствуют какие-либо подробности о съёмках и актёрах сериала. Кроме того, отмечается, что к «Подземельям и драконам» в последнее время проявляется активный интерес. К примеру, компания Paramount Pictures работает над фильмом с участием Криса Пайна.