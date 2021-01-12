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Оперштаб по Московской области отчитался об обнаружении в регионе 1083 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа. С момента начала пандемии количество инфицированных достигло 170 807 человек.

Больше всего случаев за последние сутки выявлено в Сергиевом Посаде, где Covid-19 заразился 81 человек, а также в Красногорске (70) и Балашихе (61). В Молодежном, Пущине и Звездном городке. В четырех муниципалитетах обнаружено лишь по одному заболевшему коронавирусной инфекцией.

С первых дней пандемии в Подмосковье коронавирус унес жизни 3137 человек. Вылечились от Covid-19 уже 129 621 житель региона.

Напомним, что в Подмосковье развернуто уже 94 пункта вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку могут все желающие – для этого достаточно воспользоваться порталом Госуслуг.

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