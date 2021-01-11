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Записаться на вакцинацию от коронавируса в Подмосковье все желающие могут через портал Госуслуг, проинформировала жителей региона глава министерства здравоохранения Светлана Стригункова. Она пояснила, что все ранее действующие ограничения уже сняты.

По словам министра, процедура ничем не отличается от записи к врачу. Достаточно зайти в свой личный кабинет на сайте Госуслуг и пройти ее в считанные минуты.

Стригункова также объяснила, что запись необходима, чтобы разбить всех желающих на группы по пять человек. Все дело в том, что препарат поставляется во флаконах на пять доз, а после вскрытия препарат нужно сразу же использовать. По словам чиновника, сейчас ожидают своей очереди на вакцинацию около 3 000 человек.

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