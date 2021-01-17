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Певица Полина Гагарина вместе с бойфрендом и детьми провела на Мальдивах около двух недель. Недавно стала известна стоимость её отдыха.

Так, как сообщается, Гагарина пребывала на вилле на острове Хуравалхи, где находится собственный пейзажный бассейн и винный холодильник. Также отмечается основное преимущество этого места – шикарный вид на Индийский океан. Одни сутки на такой вилле обошлись певице в 300 тысяч рублей. Всего за двухнедельный отдых Гагарина отдала около четырёх миллионов рублей.

В числе её расходов называется также поездка до острова на бизнес-джете – за одного человека нужно выложить до пяти тысяч евро. Впрочем, указывается, что Гагарина прорекламировала эту услугу на своей странице в Instagram, и, таким образом, могла получить либо большую скидку, либо и вовсе бесплатный перелёт.

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