США разрабатывают технологию гиперзвука не только для баллистических ракет, но еще и для самолетов нового поколения. Так, они анонсировали еще несколько лет назад анонсировали создание гиперзвукового самолета SR-72, который должен стать «невидимкой» именно из-за высокой скорости.

Старания Соединенных Штатов прокомментировал российских военный эксперт Михаил Ходаренок, который заявил, что скорее всего новый SR-72 будет беспилотным бомбардировщиком. Он отметил, что глава компании Lockheed Martin, которая и занимается производством самолета, обещает, что воздушная машина сможет развить скорость в 6 раз выше скорости звука. Это позволит ему всего за полтора часа пересечь как Атлантический, так и Тихий океан.

Роберт Вайс также уверенно заявляет, что компания изначально создавала не разведывательный, а именно ударный самолет. При этом он должен быть невидимым, так как гиперзвуковая скорость просто не даст средствам ПВО обнаружить бомбардировщик. Михаил Ходаренок не согласен с главой Lockheed Martin. Он считает, что при столь быстром перемещении летательный аппарат будет выделять огромное количество тепла, что позволит моментально поймать его практически любыми средствами разведки.

Еще один большой минус гиперзвуковых скоростей заключается в том, что когда они достигнут 5-6 чисел Маха, защитные покрытия корпуса просто сгорят.

По мнению эксперта, американским конструкторам предстоит как минимум лет десять продолжать работу над гиперзвуковым самолетом SR-72, чтобы решить перечисленные проблемы. Поэтому их заявления о скорых испытаниях можно расценивать лишь как попытку «выбить» больше финансирования на дальнейшую разработку.