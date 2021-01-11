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В издании Baladi News сообщают, что Международная коалиция, которую возглавляют США, перебросила в Сирию из Ирака большую колонну грузовиков и военной техники.

Отмечается, что данная колонна состояла из более чем шестидесяти грузовых и боевых машин, которые перевозили горючее, боеприпасы и оружие. Они въехали в Сирию из северной области Ирака, проехали через пограничный переход Аль-Валид, а потом направились в сторону американской базы в Хасаке.

В местных СМИ сообщают, что подобные конвои часто перемещаются между базами коалиции, расположенными в Ираке и Сирии. Это связано с внутренними разногласиями в США. Ранее Дональд Трамп, бывший американский лидер, приказал вывести войска из сирийской территории, но Госдеп саботирует это решение, перебрасывая бойцов и технику из одного объекта в другой.

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