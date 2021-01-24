В издании The Japan Times сообщили, что Соединенные Штаты решили отправить свою авианосную ударную группу, возглавляемую USS Theodore Roosevelt, в Южно-Китайское море.

Отмечается, что данная АУГ осуществляет плановое развертывание, чтобы обеспечить свободный проход по морским путям. В заявлении, опубликованном американским Индо-Тихоокеанским командованием, указано, что в рамках данной операции проводились полеты с применением вертолетов и самолетов, а также учения на воде, предполагающие отработку скоординированных действий воздушных и надводных боевых групп.

Отправка авианосца с кораблями сопровождения была осуществлена на фоне недавнего полета самолетов ВВС КНР в районе Тайваня. Нед Прайс, представитель американского Госдепартамента, при этом подверг резкой критике Китай, обвинив его в давлении на Гонконг.