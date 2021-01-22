Американский «Навигационный план» на ближайшие 10 лет предполагает получение США глобального контроля над Мировым океаном, заявляют эксперты. Они отмечают, что главными противниками Соединенных Штатов в этом документе названы Россия и Китай.

Оба эти государства «нарушают покой» Америки. Как РФ, так и КНР предпринимают попытки контролировать ресурсы вне своих границ, а также подрывают свободное судоходство. Адмирал Майкл Гилдей считает главной задачей обеспечение успешного противостояния с этими странами.

В остальном же Соединенные Штаты способны легко расправиться с любым противником на море. Имеющиеся в их распоряжении боевые корабли и подводные лодки обеспечивают сдерживание основных конкурентов. Помимо этого, строительство новой морской техники, оснащенной искусственным интеллектом, продолжится на протяжении всех 10 лет. Поэтому цель по получению господства в Мировом океане в документе описывается как вполне достижимая.