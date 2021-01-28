Учения НАТО Defender Europe-2021 станут самыми крупными с 90-х годов прошлого столетия, сообщает военный обозреватель Евгений Поддубный. Он отмечает, что местом для маневров выбраны полигоны, расположенные в непосредственной близости от западных границ России.

На учениях военнослужащие НАТО будут активно задействовать американскую технику. Она, по замыслу организаторов, поспособствует главным целям – отработке задач по «блокировке» Калининградской области и штурму российских рубежей, а также получению превосходства в Средиземноморском и Черноморском регионах.

Акватория Черного моря совершенно не случайно привлекает пристальное внимание Североатлантического альянса. Все дело в том, что если США и Россия схлестнутся между собой из-за происходящих на Украине событий, то именно здесь начнутся ожесточенные сражения. А Черное море превратится в одну из наиболее «горячих» точек планеты.

Россия на все эти планы смотрит относительно спокойно. Она не в первый раз наблюдает за провокациями у своих рубежей, поэтому готовит адекватный ответ. Так, в сентябре пройдут учения «Запад-2021» на котором будут отработаны задачи по противодействию новейшей боевой технике НАТО, включая беспилотные аппараты, баллистические и иные ракеты.